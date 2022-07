HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 845 auf 815 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der trotz einer starken Auftragsentwicklung gesenkte Ausblick gehe auf Verzögerungen bei der Generierung von Umsätzen zurück, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem Chipindustrie-Ausrüster zufolge sei die Nachfrage trotz gesenkter Investitionen der Halbleiterhersteller immer noch hoch. Die Expertin passte ihre Annahmen an./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.