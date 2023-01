NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Quartalsberichte aus der Halbleiterbranche in Europa und den USA hätten sich STMicro optimistisch und Texas Instruments vorsichtig und damit etwas widersprüchlich geäußert, während Intel über eine sich beschleunigende Schwäche im Bereich Computer und Server berichtet habe, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Elektroautobauer Tesla habe sich zudem zuversichtlich gegeben, während der Autobauer Toyota mit Chipknappheit zu kämpfen habe./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 14:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 14:32 / ET



