NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Analyst Janardan Menon machte ASML als einen der Profiteure einer breiteren Anwendung sogenannter künstlicher Intelligenz (KI) aus. KI werde das Kapazitätswachstum in der Fertigung von Wafern für Halbleiter ankurbeln, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 01:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 01:30 / ET



