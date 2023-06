FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 650 auf 725 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipausrüster sei ein Gewinner der wohl rasch fortschreitenden Deglobalisierung im Halbleiterbereich, da er von einer zunehmend ineffizienten Kapitalallokation profitiere, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In vielen Regionen der Welt liege der Fokus nun auf einer Sicherung der Lieferketten, selbst wenn das zu höheren Preisen führe und letztlich negative Auswirkungen auf Innovationen habe./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 07:06 / CET





