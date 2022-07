NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 565 auf 466 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Mark Li reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Erwartungen für die Halbleiterunternehmen ASML, Tokyo Electron, Applied Materials und Lam Research, da er niedrigere Investitionen von Unternehmenskunden für wahrscheinlich hält. Bei ASML komme eine ambitionierte Bewertung dazu./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 02:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 02:39 / UTC





