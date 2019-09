ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters ASML nach einem Analystenwechsel mit "Outperform" und einem Kursziel von 270 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Zuvor hatte das Kursziel 215 Euro gelautet. Mit einem Anteil von 85 Prozent am Lithographie-Markt sei ASML Marktführer und die Niederländer dürften diesen Anteil dank des Geschäfts mit auf extrem ultravioletter Strahlung basierenden Lithographiesystemen ausbauen, schrieb der nun zuständige Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 04:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.