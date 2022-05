ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ASML nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 960 Euro belassen. Der Hersteller von Lithografiesystemen für die Chipindustrie sei auf einem guten Weg, die Erwartungen des Marktes für 2022 zu erfüllen, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zugleich seien die Erwartungen für 2023 nicht besonders anspruchsvoll, es sei denn, es komme zu einer lang anhaltenden und tiefen Rezession. Mit Blick auf den nächsten Kapitalmarkttag sei er zudem zuversichtlicher, was das Potenzial für positive Überraschungen hinsichtlich des Ausblicks auf 2025/30 betreffe./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 04:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





