LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal von 230 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Highlight des Zahlenwerks seien die Rekordbestellungen von Maschinen für die EUV-Lithographie gewesen, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies stärke seine Zuversicht in das Wachstumspotenzial des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" im europäischen Technologie-Hardware-Sektor./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 18:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.