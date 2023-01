NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die sehr starken Quartalszahlen des Ausrüsters der Halbleiterindustrie. Auch die Aufträge seien sehr stark und auch intakt geblieben trotz angekündigter Kürzungen für Investitionsausgaben in der Chipbranche. Deshpande befürchtet allerdings, dass der Konflikt zwischen den USA und China künftig einen negativen Einfluss haben und ASML das Handelsproblem zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften in die nächsten Quartale verschoben haben könnte./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 07:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 08:13 / BST





