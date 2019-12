LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Asos von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3560 auf 3615 Pence angehoben. Onlinehändler insgesamt hätten mit Blick auf den Shoppingtag Black Friday positive Signale gesendet, schrieb Analyst Paul Rossington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der britische Zalando-Konkurrent Asos dürfte nun nach einem schwierigen Jahr eine Trendwende vollziehen./mis/tih



