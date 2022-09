NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Asos von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel mit einer Senkung von 2440 auf 775 Pence mehr als gedrittelt. Analyst Andrew Wade kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Online-Händler und liegt damit am unteren Ende der Unternehmensziele für das laufende Jahr. Auch für 2023 sei nur mit gedämpftem Wachstum zu rechnen. Da sich eine Normalisierung der Geschäftstätigkeit weiter verschiebe und sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld voraussichtlich noch verschlechtere, sei die Aktie kein Kauf mehr./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 13:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.