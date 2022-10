NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos anlässlich finaler Gespräche über die Anpassung einer revolvierenden Kreditlinie auf "Hold" mit einem Kursziel von 775 Pence belassen. Die Lage eines Unternehmens könne sich schnell ändern, wenn es umfangreich mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen arbeitet, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Finanzierung des Online-Händlers scheine aber ausreichend zu sein, um den Bedarf zu decken./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 02:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 02:46 / ET



