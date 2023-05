ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos von 680 auf 550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate für das erste Geschäftshalbjahr des Internet-Modehändlers hätten Fortschritte erkennen lassen, die Bestände würden allmählich abgebaut und die zugrunde liegenden Bruttomargen verbesserten sich, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings geschehe dies alles noch zu einem sehr frühen Zeitpunkt und das Management sei nicht erfahren. Es sei unklar, wann Asos die Margen stabilisieren könne und wie hoch das mittelfristige Wachstumspotenzial ausfalle. Der Experte kürzte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) für dieses und das kommende Jahr und begründete die Kurszielsenkung zudem mit der höheren Nettoverschuldung. Aufgrund der vorhandenen Unsicherheit bleibe er beim neutralen Votum./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 11:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.