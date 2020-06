ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos vor Zahlen von 3300 auf 3600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Simon Irwin zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie nun zuversichtlicher für das dritte Geschäftsquartal des Online-Modehändlers. Asos dürfte mit einem Wachstumspotenzial von rund 36 Prozent zu den größten strukturellen Gewinnern im Sektor gehören./edh/tih



