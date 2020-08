ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos von 4200 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem überraschend starken zweiten Halbjahr dürften die Erwartungen an den Online-Modehändler deutlich steigen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum sei vor allem durch ein verstärktes Engagement in den sozialen Medien angeschoben worden, was zu einem noch stärkeren neuen Geschäftsjahr 2020/21 führen sollte. Der Experte hob seine Prognosen an./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 12:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.