ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos von 6050 auf 4680 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Papiere des Onlinehändlers seien nur fast halb so hoch bewertet wie zu Zeiten der Gewinnwarnung 2018, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei gebe es heute deutlich geringere Probleme./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 21:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.