NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos nach einem überraschend vorgelegten Zwischenbericht von 4000 auf 5300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die angehobenen Jahresziele des britischen Online-Modehändlers und Zalando-Rivalen sei eine weitere Demonstration operativer Stärke, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nicht nur verringerte operative Kosten dürften der Grund sein, sondern auch eine hohe Effizienz./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 14:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / 14:34 / BST



