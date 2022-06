HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Mehrere Treffen mit dem Management der Versicherung hätten ergeben, dass das Unternehmen nun zuverlässig laufe, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Generali erwirtschafte zuverlässig freie Mittel. Zudem sei die Aktie im historischen Vergleich günstig bewertet./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 16:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



