HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Generali mit "Hold" und einem Kursziel von 20,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Wie Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie schrieb, seien die Aktien von Versicherungskonzernen in Zeiten steigender Ertragsqualität allgemein immer noch unterbewertet. Generali dürfte jedoch bis 2021 ein nur relativ niedriges Dividendenwachstum aufweisen. Die Italiener zögen es unter anderem vor, die Barmittel in Zukäufe zu stecken./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.