NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Versicherer habe nicht nur das beste Betriebsergebnis aller Zeiten erzielt, sondern auch die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem sei der Dividendenvorschlag 2,7 Prozent höher als erwartet und bemerkenswerte 8,4 Prozent höher als im Vorjahr ausgefallen. Die einzige Enttäuschung sei das Eigenkapital, das den Konsens um mehr als 10 Prozent verfehlt habe./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 03:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 03:17 / ET



