NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Generali nach der Präsentation von Finanzchef Cristiano Borean während der bankeigenen European Financials Conference auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Er habe den Eindruck, dass sich das Management weiterhin für die Umsetzung der Unternehmensstrategien einsetze, die während des Kapitalmarkttages 2021 mehrheitlich von den Aktionären unterstützt worden seien, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2022 / 15:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.