NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali vor Zahlen zum zweiten Quartal von 20,50 auf 19,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er rechne nun mit einem geringeren operativen Gewinn des italienischen Versicherers in diesem Jahr, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Märkte hätten im zweiten Jahresviertel stark geschwankt, so dass er nun für das Lebensversicherungsgeschäft und die Vermögensverwaltungssparte mit geringeren Erträgen rechnet./la/ngu



