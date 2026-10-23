Assicurazioni Generali Aktie

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23.10.2026 07:37:30

Assicurazioni Generali Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 30,00 auf 29,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Underweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
29,50 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
42,55 € 		Abst. Kursziel*:
-30,67%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
41,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-29,64%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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