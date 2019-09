LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ihr nun bis Juni 2020 geltendes Kursziel für Generali nach dem Ende der Berichtssaison für das zweite Quartal von 15,50 auf 15,60 Euro angehoben. Die Einstufung wurde jedoch auf "Underweight" belassen. Erneut hätten sich Umsatzwachstum und steigende Preise im Unfall- und Schadengeschäft (P&C) besonders positiv innerhalb des europäischen Versicherungssektors ausgewirkt, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie sieht auch weiterhin stützende Umsatztrends für Generali in diesem Bereich./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2019 / 04:00 / GMT



