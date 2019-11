NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aston Martin nach Zahlen zum dritten Quartal von 600 auf 475 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern und vor allem die "Zombie-Bilanz" des Sportwagenherstellers erschwerten eine positive Beurteilung der Aktie, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebit) für 2019 und 2020 deutlich./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 15:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 19:00 / ET



