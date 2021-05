ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 8000 Pence belassen. Eine Studie namens Abstract 7500 ergibt laut Analyst Michael Leuchten, dass die Therapien mit den Medikamenten Calquence von Astrazeneca beziehungsweise Imbruvica von Abbvie gegen chronische lymphatische Leukämie mit hohem Risiko identische Überlebensdaten zur Folge hätten. Bislang gebe es diesbezüglich keine Unterschiede zwischen den beiden Behandlungsweisen, auch was das Auftreten stärkerer Blutungen betreffe, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / 23:14 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.