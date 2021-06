NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 8850 Pence belassen. Analyst Peter Welford lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die anlässlich der Krebskonferenz Asco vorgestellten Testergebnisse zur begleitenden Brustkrebsbehandlung im Frühstadium mit Lynparza. Da die Olympia-Studie allerdings noch keine validen Angaben zum Gesamtüberleben der Patientinnen geliefert habe, sollte vor diesen Daten der Anlauf des Mittels als frühe begleitende Therapie etwas gedämpft werden. Grundsätzlich rechnet der Experte für Lynparza in dieser Indikation mit einem Umsatzpotenzial von bis 1,25 Milliarden pro Jahr und bis zu 5,6 Milliarden über alle Indikationen hinweg./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2021 / 01:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2021 / 01:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.