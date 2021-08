ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 9200 Pence belassen. Das Antikörper-Medikament AZD7442 des Pharmakonzerns habe in Tests einer klinischen Phase-III-Studie das Risiko, symptomatisch an Covid-19 zu erkranken, erfolgreich reduziert und damit positiv überrascht, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Dagegen könnte das Aus der Entwicklung eines Medikamentenkandidaten zur Behandlung von amyotropher Lateralsklerose (ALS), an dem die US-Tochter Alexion geforscht hatte, auf zynische Reaktionen am Markt stoßen. Er habe diesen wegen der schon vorab hohen Unsicherheit aber ohnehin nicht in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2021 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2021 / 07:49 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.