NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 9950 Pence belassen. Zwar habe der Corona-Impfstoff mehr Rückenwind gebracht als gedacht, doch diesen herausgerechnet habe der Umsatz des Pharmakonzerns enttäuscht, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtige Umsatztreiber lägen unter den Erwartungen. Die Aktie sei auf dem aktuellen Niveau aber attraktiv bewertet. Das Unternehmen erwarte zudem mit neuen Kontrakten die Profitabilität beim Vakzin schrittweise zu verbessern./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 02:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 02:51 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.