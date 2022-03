ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 10000 auf 10500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den positiven Ergebnissen zu Enhertu bei Brustkrebs werde es zunehmend klarer, dass der Pharmakonzern nicht nur ein Produkt an der Hand habe, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Vielmehr deute sich eine ganze Reihe sogenannter Antikörper-Wirkstoff-Konjugate an, von denen Enhertu nur das erste sei. Der Experte billigt dem Medikament allein bei diversen Brustkrebsformen ein Umsatzpotenzial von rund zehn Milliarden Dollar pro Jahr zu, abhängig von weiteren Studien könnten sogar noch vier Milliarden Dollar hinzukommen. Am Markt werde diess Potenzial noch unterschätzt./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 03:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.