HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Pence belassen. Der Pharmakonzern sei wegen seines qualitativ guten Wachstums ein Kauf, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das britisiche Unternehmen biete ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum, steigende Margen und eine spannende Produktpipeline - und dies bei einer wieder wachsenden Dividende und einer attraktiven Bewertung./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



