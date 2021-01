ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca angesichts eines Streits um Impfstofflieferungen an die Europäische Union (EU) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Genauere Gründe über die vom Pharmakonzern angekündigten Lieferverzögerungen seien bislang nicht bekannt, vieles deute aber auf eine weniger ertragreiche Produktion in einem Werk in der EU hin, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Probleme in der Lieferkette seien für ihn eine glaubwürdige Erklärung./tih/bek



