ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum zweiten Quartal und einem optimistischeren Umsatzausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Auf bereinigter Basis habe der Umsatzanstieg des Pharmaherstellers die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Montag vorliegenden Studie. Der veränderte Produktmix erhöhe die Bruttomargen, so dass die Briten höhere Kosten für Forschung, Entwicklung und Vertrieb absorbieren könnten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 06:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.