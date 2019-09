NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7900 Pence belassen. Die Analysten James Gordon und Richard Vosser bevorzugen in den nächsten sechs Monaten unter den europäischen Pharmawerten weiterhin die großen vor den mittelgroßen Konzernen, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht. Unter den großen sind Novo Nordisk, Astrazeneca und Roche ihre "Top Picks". Der Ausblick für das Umsatz- und Gewinnwachstum von Astrazeneca sei sehr stark. Jüngste Nachrichten von der Medikamentenpipeline seien positiv gewesen./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 05:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2019 / 05:49 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.