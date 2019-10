NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca vor den am 24. Oktober erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7900 Pence belassen. Inzwischen seien die Konsensschätzungen für das dritte Quartal des britischen Pharmakonzerns veröffentlicht, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen lägen rund ein Prozent unter den Konsensschätzungen für die Produktumsätze sowie das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft. Im Fokus der Anleger dürften die neuen Produkteinführungen stehen./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 13:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / 13:45 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.