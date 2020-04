NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca vor Zahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8500 Pence belassen. Der Pharmahersteller dürfte seine Umsatz- und Gewinnziele für 2020 bekräftigen, die Erwartungen aber wegen der Covid-19-Krise eher in Richtung des unteren Endes der Prognosespanne lenken, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Kursrückgang seit Jahresbeginn entsprechend dem des gesamten Sektors dürfte sich eine vorsichtige Haltung in Bezug auf die Quartalszahlen bereits im Aktienkurs widerspiegeln. Der Kurs könnte aber zulegen, sollte der Konzern die Jahresprognose nicht an das untere Ende der Spanne anpassen./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 00:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 00:32 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.