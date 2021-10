NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Zwischendaten aus der Phase III TOPAZ-1-Studie mit Imfinzi in Kombination mit einer Standard-Chemotherapie bei der Erstlinienbehandlung von Gallengangkrebs seien positiv ausgefallen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Erstlinienbehandlung könnte Spitzenumsätze von einer Milliarde Dollar bedeuten. In seinem Bewertungsmodell habe er dies derzeit noch nicht berücksichtigt./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 08:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / 08:57 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.