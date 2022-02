NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Pharmakonzerns Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Analyst James Gordon aktualisierte mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen sowie positive klinische Studiendaten zum Brustkrebs-Medikament Enhertu seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (Core EPS). Er sah die Zahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie über den Erwartungen und geht nun von höheren Spitzenumsätzen mit Enhertu als bisher aus./gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.