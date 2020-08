NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 6000 auf 6300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem ersten Halbjahr des Pharmakonzerns sei dessen Ausblick weniger risikobehaftet, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus wandere nun auf weitere Zwischenberichte zu neuen Medikamenten. Das höhere Ziel begründete er mit angehobenen Schätzungen und dem Bewertungszeitraum, den er um ein halbes Jahr in die Zukunft verschob./tih/mis



