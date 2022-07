HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Atoss Software nach Quartalszahlen von 230 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2022 bis 2024. Das reduzierte Kursziel begründete er mit der Anhebung des risikofreien Zinssatzes in seinem Bewertungsmodell./edh/la



