HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Atoss Software von 204 auf 191 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nicole Winkler rechnet in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem soliden Quartalsbericht am 24. Oktober. Der Umsatz dürfte dank vor allem dank Cloud-Abos wieder zweistellig gestiegen sein./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 08:24 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2022 / 08:24 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.