AUMOVIO Aktie

31,50EUR -0,25EUR -0,79%
AUMOVIO ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.11.2026 12:10:52

AUMOVIO Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aumovio anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 44 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Aumovio gehöre an der Börse zu den am stärksten unterbewerteten Automobilzulieferern, schrieb David Lesne am Freitag. Dabei sprächen Aspekte wie der pragmatische Ansatz bei der Kostenbasis, sie solide Bilanz sowie das attraktive Potenzial hinsichtlich des freien Barmittelzuflusses und der Aktionärsrendite für die Papiere./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29,85 € 		Abst. Kursziel*:
37,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,16%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUMOVIO

mehr Nachrichten

Analysen zu AUMOVIO

mehr Analysen
12:10 AUMOVIO Buy UBS AG
06.11.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
05.11.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.11.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 31,15 -1,89% AUMOVIO

Aktuelle Aktienanalysen

13:26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:23 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
13:23 DHL Group Hold Warburg Research
13:22 KRONES Buy Deutsche Bank AG
13:22 Nordex Equal Weight Barclays Capital
13:22 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
13:22 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 pbb Buy Warburg Research
13:08 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
13:07 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
13:06 Fresenius Overweight Barclays Capital
12:36 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12:26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
12:21 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
12:10 AUMOVIO Buy UBS AG
11:59 LANXESS Kaufen DZ BANK
11:52 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:52 Sanofi Neutral UBS AG
11:27 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
11:25 GEA Buy UBS AG
11:24 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
11:23 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
11:22 Hannover Rück Buy UBS AG
11:16 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11:15 BP Outperform RBC Capital Markets
11:12 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11:10 GEA Market-Perform Bernstein Research
11:09 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
10:55 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:53 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:52 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 SCHOTT Pharma Neutral UBS AG
10:48 GEA Outperform RBC Capital Markets
10:31 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
10:24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:05 DEUTZ Buy Deutsche Bank AG
08:44 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 KRONES Market-Perform Bernstein Research
08:13 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08:12 RATIONAL Outperform Bernstein Research
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen