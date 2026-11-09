AUMOVIO Aktie
|31,50EUR
|-0,25EUR
|-0,79%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aumovio anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 44 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Aumovio gehöre an der Börse zu den am stärksten unterbewerteten Automobilzulieferern, schrieb David Lesne am Freitag. Dabei sprächen Aspekte wie der pragmatische Ansatz bei der Kostenbasis, sie solide Bilanz sowie das attraktive Potenzial hinsichtlich des freien Barmittelzuflusses und der Aktionärsrendite für die Papiere./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29,85 €
|
Abst. Kursziel*:
37,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,16%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
06.11.26
|MDAX-Wert AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUMOVIO-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP 2: Zulieferer Aumovio trotz Sparkurs weiter unter Druck - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
05.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, buy (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, Kauf (EQS Group)
|
05.11.26
|AUMOVIO-Aktie leichter: Höhere Profitabilität und deutlich mehr Aufträge (finanzen.at)
|
05.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Aumovio auf Tief seit Abspaltung von Conti - Analysten gelassen (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu AUMOVIO
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|31,15
|-1,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|pbb Buy
|Warburg Research
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)