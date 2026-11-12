AUMOVIO Aktie
|32,85EUR
|0,20EUR
|0,61%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin warf am Mittwoch die Frage auf, ob der Autozulieferer beim Umsatz am Tiefpunkt angekommen ist. Auch wenn das Unternehmen Fortschritte bei den Kosten mache und das operative Ergebnis (Ebit) zuletzt positiv überrascht habe, sei eine Stabilisierung des Umsatzes entscheidend für die Aktien. Ein Signal für den Tiefpunkt sei der im Quartal verdoppelte Auftragseingang./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 23:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
32,55 €
|
Abst. Kursziel*:
65,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
32,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,38%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
11.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, Kauf (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, buy (EQS Group)
|
10.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Jean-Francois Tarabbia, buy (EQS Group)
Analysen zu AUMOVIO
|08:30
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:30
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:30
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|32,85
|0,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:57
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Einhell Germany vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:50
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)