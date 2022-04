MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aurubis von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 80 auf 110 Euro angehoben. Die Energiepreise gäben Anlass zur Sorge, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollten sie hoch bleiben und der Kupferproduzent keine vorteilhaften langfristigen Verträge abschließen, könnten sich die Energiepreise stärker auswirken. Grundsätzlich sei das Unternehmen aber auf einem Wachstumspfad./bek/he



