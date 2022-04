MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis nach vorläufigen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die starke Gewinnentwicklung des Kupferproduzenten resultiere aus einer Verbindung operativer Stärke und guter Marktbedingungen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der neue Ausblick für den Vorsteuergewinn bewege sich über dem Konsens. Trotz aller politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sollte sich an den guten Rahmenbedingungen für Aurubis nichts ändern./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 07:09 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



