MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Kupferkonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Folge rechne das Unternehmen nun damit, dass beim Vorsteuergewinn das obere Ende der Zielspanne erreicht wird. Er bestätigt vor diesem Hintergrund seine langfristig positive Haltung zu Aktie. Nach zuletzt gutem Lauf bestehe aber die Gefahr, dass Anleger vereinzelt ihre Kursgewinne versilbern./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 07:47 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



