MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von zunächst 80 Euro belassen. Der Kupferkonzern habe ein herausragendes erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Marktkonsens unterschätze noch immer die Höhe einer neuen Gewinnebene, die erreicht werden könnte. Die Frage sei allerdings, wie lange die derzeit sehr vorteilhaften Bedingungen auf den Märkten für Metalle und Schwefelsäure anhielten./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / 07:43 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



