FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Aurubis nach den Eckdaten und der erhöhten Ergebnisprognose von 96 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kupferhütte sei deutlich besser als erwartet in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und den erhöhten Ausblick wertet er als klares Zeichen der Zuversicht. Die Treiber für den Kurs seien intakt. Er verwies unter anderem auf die Raffinierlöhne, die sich weiter auf hohem Niveau bewegen, und auf die steigenden Schwefelsäurepreise und Kathodenprämien sowie eine anhaltend gute Nachfrage nach Kupferprodukten./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 16:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 16:21 / MEZ





