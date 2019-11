FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Aurubis aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 36 Euro belassen. Die Aktie des Kupferkonzerns sei um 35 Prozent gestiegen, obwohl es keine größeren fundamentalen Gründe dafür gebe, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Raffinierlöhnen für das kommende Jahr zeichne sich die erwartete negative Entwicklung ab, weshalb die Konsensschätzungen für den Vorsteuergewinn um gut 20 Prozent sinken könnten./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





