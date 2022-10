FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 83 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupfer- und Recyclingkonzern dürfte ein schwächeres Schlussquartal hinter sich haben, das auf höhere Energiekosten und eine verlängerte Wartungspause zurückzuführen sei, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Experte kürzte seine Schätzungen, womit er nach eigenen Angaben leicht unter den Markterwartungen liegt./tav/gl



